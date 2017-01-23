Марина Ковтун выразила соболезнования родственникам погибших

И сегодня губернатор Мурманской области Марина Ковтун начала оперативное совещание в правительстве со слов соболезнования родным и близким туристов, погибших вчера во время схода лавины.



Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Погибли молодые, полные сил люди. К сожалению, случаи гибели туристов регистрируются в Мурманской области ежегодно, и связаны они, в первую очередь, с пренебрежением к правилам безопасности - сами туристы зачастую подвергают себя риску, в том числе смертельной опасности. Природа не прощает беспечности»

Еще одна тема оперативного совещания - ситуация в аэропорту Мурманска. Двое суток он был закрыт. В залах было столпотворение! - пассажиры с вещами не знали удаться ли им улететь.