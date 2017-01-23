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Марина Ковтун выразила соболезнования родственникам погибших

20:1123 января 2017Просмотров: 264

И сегодня губернатор Мурманской области Марина Ковтун начала оперативное совещание в правительстве со слов соболезнования родным и близким туристов, погибших вчера во время схода лавины.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Погибли молодые, полные сил люди. К сожалению, случаи гибели туристов регистрируются в Мурманской области ежегодно, и связаны они, в первую очередь, с пренебрежением к правилам безопасности - сами туристы зачастую подвергают себя риску, в том числе смертельной опасности. Природа не прощает беспечности»

Еще одна тема оперативного совещания - ситуация в аэропорту Мурманска. Двое суток он был закрыт. В залах было столпотворение! - пассажиры с вещами не знали удаться ли им улететь.

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