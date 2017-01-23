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Машины под снегом, сугробы во дворах. А почему не чистят – не успевают или не хотят?

20:0923 января 2017Просмотров: 895

Снежная стихия в эти выходные хозяйничала и в Мурманске, создавая немалые проблемы всем, от коммунальщиков и дорожников до обычных граждан. Как Мурманск справляется с последствиями снегопада, репортаж Николая Кочеткова и Павла Третьякова.

Да, такого снегопада давно не знали здешние места. Коммунальщики еще не успели отойти от прошлой снежной стихии, в каких-то дворах снежные заторы только-только убрали, как теперь все надо начинать сначала. Снег сыпал все выходные, и сейчас приходиться, в прямом смысле, разгребать его последствия.

Утро понедельника выдалось тяжелым для всех, кто вышел из дома. Кому-то пришлось откапывать свой автомобиль из-под снега, а кому-то преодолевать сугробы по пути к общественному транспорту.

Проспект Ленина, практически самый центр города, от широкого променада осталась лишь небольшая тропинка. Справа стоят машины, слева сугробы. Куда идти? Это еще хорошо, что народа немного, все-таки рабочий день.

Тема снегопада активно обсуждалась и в соцсетях. Многие мурманчане выкладывали фото и видео застрявших автомобилей, тракторов, самосвалов и другой техники, которая приехала чистить дворы. За эти выходные в Мурманске появился и свой островок «Прадо». Так коммунальщики решили не тревожить припаркованный автомобиль, а просто почистить вокруг него. Некоторым пришлось потрудиться, чтобы просто открыть багажник.

Циклон, который обрушился на Кольский полуостров со стороны Баренцева моря и прошел над регионом сильным порывистым ветром, снегом и метелью, стал проверкой для всех служб.

Всем ответственным службам придется еще потрудиться, чтобы хоть как-то разгрести последствия снегопада, пока весь город не превратился в один большой каток. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается оттепель, которая сменится заморозками.

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