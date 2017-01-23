Мурманские полицейские направили в суд дело по незаконному игорному бизнесу

В суд дело по незаконному игорному бизнесу. Его организовал в квартире жилого дома на улице Полярные Зори 25-летний мурманчанин.

Попасть в подпольный клуб могли только постоянные клиенты, хорошо знакомые администратору. Здесь они и играли в азартные игры с помощью компьютеров, имеющих доступ в интернет.

В отношении организатора клуба возбуждено уголовное дело - «Незаконные организация и проведение азартных игр». Осужденный свою вину полностью признал и раскаялся в совершении преступления. Приговором суда ему назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ.