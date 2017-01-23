Нож в сердце за то, что назвал женщин гулящими. Зарезавшую мужчину мурманчанку отправили в колонию

Ножом в сердце за то, что плохо говорил про женщин. Сегодня в Первомайском районном суде огласили приговор мурманчанке, которая убила своего гостя во время совместного застолья. Причиной стали его грубые высказывания в адрес противоположного пола. Репортаж Натальи Алексеенко и Сергея Расюка.



На скамейке за решеткой - мурманчанка Ирина Ткаченко. Осенью прошлого года она зарезала друга своего сожителя. Теперь во время последнего слова женщина просит прощения у родных погибшего мужчины: «Еще я хотела бы попросить снисхождения, у меня болеет очень сильно мама, нуждается в моей помощи и поддержке. А ещё у меня сын не очень здоров, поэтому в армии не был».

Все случилось в ночь с 10 на 11 сентября 2016 года. Ирина, ее возлюбленный и его приятель по имени Максим сидели дома, выпивали. Слово за слово. И вдруг Максим, у которого были неприятности в личной жизни, стал оскорблять женщин. Мол, все они неверные и гулящие. Ирина обиделась и схватила кухонный нож с 14-сантиметровым клинком.

Ксения Оборотова, помощник прокурора Первомайского округа: «Мужчина погибший не имел в руках никакого оружия, не причинял ей телесные повреждения, в целом, кроме слов, он никак не спровоцировал подсудимую на преступление. Подсудимая, разозлившись, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанесла единственное телесное повреждение, единственный удар. И это телесное повреждение стало причиной смерти потерпевшего».

После этого Ирина пошла с сожителем прогуляться. Говорит, что была в шоке. Потом пришла домой и вызвала полицию и скорую. Тут же призналась в убийстве. Болезнь мамы Ирины и ее сотрудничество со следствием суд принял, как смягчающее обстоятельство. Нетрезвое состояние женщины - как отягчающее.

Татьяна Новожилова, судья Первомайского районного суда: «Окончательно назначить Ткаченко наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет, 1 месяц с отбыванием наказание в колонии общего режима».

Кроме того, Ирине Ткаченко придется возместить матери убитого мужчины расходы на похороны и заплатить еще полмиллиона рублей за моральный ущерб. Приговор суда женщина выслушала спокойно. Её пожилая мама не скрывала слез. У женщины есть 10 суток, чтобы обжаловать решение суда.

Вот так мурманчанка отомстила своему обидчику за всех оскорбленных женщин. Конечно, если у мужчины проблемы в личной жизни, да еще если он находится в состоянии алкогольного опьянения, можно ожидать, что во время пьянки он будет нелестно отзываться о девушках. Но если каждому мужчине за это нож в сердце, трудно даже представить, что из этого получится.