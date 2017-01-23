Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 23 января 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Машины под снегом, сугробы во дворах. В Мурманске ни поехать, не пройти. Не успевают убирать или просто не хотят?

Почти 700 домов без отопления. Коммунальная авария в Мурманске.

Полторы тысячи человек в ожидании рейса. Два дня аэропорт Мурманск не принимал и не отправлял самолёты.

Лавина засыпала группу в Кировске. Двух человек спасти не удалось. Кого обвинят в непредумышленном убийстве?

За категоричность суждений - ножом в сердце. Мурманчанку, которая зарезала приятеля-грубияна, отправили в колонию.

Амурский полоз - в электрощитке. Мурманские спасатели выясняют откуда взялся этот экзотический гад.