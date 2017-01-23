16+
;-18°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Снег – в радость! Мурманчане, пользуясь снегопадом, решили выбивать ковры

20:0123 января 2017Просмотров: 368

Снегопад в Мурманской области. Синоптики сейчас подсчитывают, в каких районах сколько снега выпало. Звучат разные цифры - 50 процентов месячной нормы за два дня, 70 процентов - за три.

Да, снега действительно много. И кто-то воспринимает стихию, как коммунальное бедствие, но есть люди, которые неплохо воспользовались этим. В выходной день просто вытащили из дома все старые ковры, разложили во дворе на сугробах и - как в старые добрые времена - принялись выбивать их.

Взрослым - зарядка на свежем воздухе, детворе - игры с снежных сугробах. Вот такой видеоролик снял мурманчанин Михаил Тихомиров! Смотрите, заряжайтесь оптимизмом и не ворчите, что за окном снег и метель - у природы ведь нет плохой погоды

Реклама
Читайте также
«АтомЭнергоСбыт» информируетРодители выпускников могут задать вопросы руководителям РособрнадзораВ Мурманске пройдет международная конференция «Экология Арктики - 2017»Сегодня губернатор с рабочей поездкой посетит Апатиты и Кировск
В Хибинах под лавиной погибли двое туристов из АрхангельскаМарина Ковтун выразила соболезнования родственникам погибшихВ аэропорту «Мурманск» обледенела взлётная полосаМашины под снегом, сугробы во дворах. А почему не чистят – не успевают или не хотят?Сергею Иванову понравилась дорога на НикельКрупнейшая за 5 лет коммунальная авария произошла в Мурманске
Комментарии
Январь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  