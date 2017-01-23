Снег – в радость! Мурманчане, пользуясь снегопадом, решили выбивать ковры

Снегопад в Мурманской области. Синоптики сейчас подсчитывают, в каких районах сколько снега выпало. Звучат разные цифры - 50 процентов месячной нормы за два дня, 70 процентов - за три.

Да, снега действительно много. И кто-то воспринимает стихию, как коммунальное бедствие, но есть люди, которые неплохо воспользовались этим. В выходной день просто вытащили из дома все старые ковры, разложили во дворе на сугробах и - как в старые добрые времена - принялись выбивать их.

Взрослым - зарядка на свежем воздухе, детворе - игры с снежных сугробах. Вот такой видеоролик снял мурманчанин Михаил Тихомиров! Смотрите, заряжайтесь оптимизмом и не ворчите, что за окном снег и метель - у природы ведь нет плохой погоды