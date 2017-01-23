За кусты и деревья на участке заполярное сельхозпредприятие заплатит штраф в 200 тысяч рублей

200 тысяч рублей – такова сумма штрафа, который был наложен мировым судьей на одно из сельхозпредприятий Кольского района.



Работники Россельхознадзора провели внеплановую проверку сельхозпредприятия.



Государственные инспекторы выявили, что выданное ранее предписание Управления в установленный срок не выполнено.



Земельный участок не приведен в состояние, которое было бы пригодно для сельскохозяйственного производства, а точнее участок не был очищен от деревьев и кустарников.



Сотрудниками отдела повторно выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства.



Материалы административного дела направлены для рассмотрения в судебный участок, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Мурманской области.



И вот - рассмотрение дела мировым судьей завершилось крупным штрафом – в 200 тысяч рублей.



