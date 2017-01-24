Генерал Баталов раскритиковал главу администрации Мурманска и послал его в Финляндию учиться убирать снег

И снова об уборке улиц и дворов от снега. Сегодня начальник областного УМВД Игорь Баталов порекомендовал главе администрации Мурманска поучиться убирать снег у коллег из Финляндии.

Сегодня во время встречи с журналистами он неоднократно упоминал фамилию Андрея Сысоева. В каком контексте это было, расскажут Сергей Неверович и Андрей Бричка.

Итоговая ежегодная пресс-конференции начальника УМВД по Мурманской области Игоря Баталова. Ключевой темой разговора стала не статистика полиции, а качество работы городских служб и администрации Мурманска по уборке снега.

Игорь Баталов, начальник УМВД России по Мурманской области: «Вы, как житель города, довольны, как у нас убирают снег? - Нет. Недоволен. Но я прекрасно понимаю несколько факторов, которые должны иметь место. Это достаточность техники, в первую очередь. И правильная организация работы. Я проживаю по Софьи Перовской и с большим трудом могу выехать, потому что едут только в одну сторону. Был второй выезд, но соседняя управляющая компания перед шлагбаумом снег свалила в кучу».

Достаточность техники ключевой вопрос в уборке снега. Перед началом зимы городские службы сообщили о наличии 104 единиц снегоуборочной техники. Позже администрация заявляла, что в круглосуточном режиме городские улицы убирают 160 машин. В пресс-релизе от 24 января указано уже 170.

В январе рекордную цифру озвучил глава администрации Андрей Сысоев (цитата из сюжета телекомпании от 12 января): «Мы арендовали дополнительную технику. И сегодня на улицах города работает больше двухсот автомобилей и снегоуборочной техники».

Так же администрация заявила, что только за 3 дня в январе они провели 4 тысячи проверок жилфонда и придомовых территорий. Все цифры внушительные, но, похоже, что их достоверность вызывает у генерала вопросы. Игорь Баталов дал поручение проверить, куда уходят деньги, выделенные на уборку снега.

Игорь Баталов, начальник УМВД России по Мурманской области: «Если мы подтвердим, что все средства, выделенные на уборку, были в соответствии с уборкой реализованы, то тогда порядок должен быть больше. Мы, безусловно, на предмет противоправных действий, может быть это правонарушение, может быть это и преступление. Но когда мы чем-то начинаем заниматься, обычно это людей дисциплинирует».

Из-за плохой уборки снега возникают транспортные проблемы, а они снижают эффективность работы экстренных служб, скорой помощи, пожарных и конечно всей системы МВД. В полиции намекают, что работникам администрации не хватает навыков.

Игорь Баталов, начальник УМВД России по Мурманской области: «Я поддерживаю вопрос Северпост, который отослал Андрея Ивановича Сысоева, что бы он в Рованиеми съездил в командировку и посмотрел, как организована работа в Финляндии. Если там есть чему поучиться, то надо ехать и учиться, а не только ездить туда на встречу Нового года и встречу с Санта Клаусом».

Андрей Сысоев с 14 января взял отпуск на 85 дней, до весны. Его обязанности исполняет заместитель Алексей Лыженков. На качество уборки города такая рокировка пока никак не сказалась.

Единственное место, где всегда у нас чисто это территория у самой администрации. Здесь каждое утро работает и техника и дворники.