Глава Североморска рассказал, почему в столице Северного флота плохо убирают снег

«Это испытание для местных властей многих муниципалитетов» - так обозначил ситуацию с обильными снегопадами и проблемой вывоза снега глава Североморска Александр Абрамов. Речь об этом зашла на пресс-конференции, посвящённой подведению итогов съезда «Единой России».

Судя по обращениям граждан, наиболее остро проблема вывоза снега стоит в Никеле, Североморске и Мурманске - на эти муниципалитеты пришелся самый снежный край циклонов.

Александр Абрамов, глава Североморска: «Если раньше были ситуации, когда просили технику из других муниципалитетов, сейчас вся техника работает на уборке снега. Её просто больше не появится. Поэтому, администрация Североморска составила график и доводит до людей - «Уважаемые люди, ну потерпите». Ну, нельзя, если определённое количество людей и техники… Трактористы спать должны, они не могут работать круглосуточно, да и за трактор любого человека не посадишь, специальная категория прав должна быть».

Тем временем снег продолжает идти и вносить свои коррективы в любые коммунальные планы. Решить эту проблему можно привлекая одномоментно большое количество людей и техники. Такими возможностями ни одна управляющая компания сегодня похвастаться не может.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной думы: «После этой зимы надо чётко по управляющим компаниям сделать ревизию дорожной и снегоуборочной техники и реально посмотреть на это».

А если и найдутся силы, то работе коммунальщиков обязательно помешает припаркованный как попало автотранспорт. Вот и получается замкнутый полярный круг.

Александр Абрамов, глава Североморска: «Это такое испытание сейчас для местных властей многих муниципалитетов и я думаю, что по результатам, наверно, будут делаться и выводы, как с этим испытанием администрации городов наших в Мурманской области справились».

Проблемы с управляющими компаниями слышат и на федеральном уровне. Их поднимали на прошедшем съезде «Единой России». В частности, есть планы прописать чёткие требования к управляющим компаниям, которые не должны регистрироваться и получать лицензии на основании наличия в кресле опытного руководителя.

Владимир Мищенко, депутат Мурманской областной думы: «Будет заведено на законодательном уровне требование наличия определённых специалистов, наличие определённой техники для того, чтобы управляющая компания могла осуществлять свои функции по предназначению».

По словам представителей «Единой России», задачи сегодня и у управляющих компаний и у органов власти всех уровней одинаковы - сделать жизнь людей комфортной.