Проект «Заповедник»: Лицо Пасвика

Заповедник «Пасвик» находится на границе трех государств России, Норвегии и Финляндии. Это почти 15 тысяч гектаров нетронутой природы. Люди тут почти не живут, а вот живности всякой – птиц, зверей, редких растений – огромное количество! В «Пасвике» сохраняют и изучают самые северные сосновые леса в Европе, обширные водно-болотные угодья мирового значения и водоплавающих птиц.



Конечно, знать о таком уникальном месте российского приграничья должны многие. У любой особо охраняемой территории должно быть свое лицо. Это визит-центр, куда может прийти каждый, кто хочет прикоснуться к красоте нетронутой природы. И у «Пасвика» такой центр теперь есть. Он открылся в поселке Никель.