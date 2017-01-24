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Проект «Заповедник»: Лицо Пасвика

20:1524 января 2017Просмотров: 345

Заповедник «Пасвик» находится на границе трех государств России, Норвегии и Финляндии. Это почти 15 тысяч гектаров нетронутой природы. Люди тут почти не живут, а вот живности всякой – птиц, зверей, редких растений – огромное количество! В «Пасвике» сохраняют и изучают самые северные сосновые леса в Европе, обширные водно-болотные угодья мирового значения и водоплавающих птиц.

Конечно, знать о таком уникальном месте российского приграничья должны многие. У любой особо охраняемой территории должно быть свое лицо. Это визит-центр, куда может прийти каждый, кто хочет прикоснуться к красоте нетронутой природы. И у «Пасвика» такой центр теперь есть. Он открылся в поселке Никель.

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