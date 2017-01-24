Родители выпускников могут задать вопросы руководителям Рособрнадзора

15 февраля в 11 часов руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов в Ситуационно-информационном центре ведомства проведет Всероссийскую встречу с родителями по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году.



Руководитель и специалисты Рособрнадзора ответят на вопросы родителей, касающиеся: организации и проведения в 2017 году ЕГЭ и ГИА-9, содержания контрольных измерительных материалов ГИА-11 и ГИА-9, особенностей проведения государственной итоговой аттестации для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья, минимального количества баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы.



В настоящее время вопросы уже принимаются по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru и на странице Рособрнадзора в социальных сетях.



Во время мероприятия на официальном канале Youtube Рособрнадзора из Ситуационно-информационного центра будет вестись on-line трансляция. Ссылка будет размещена на главной странице сайта Рособрнадзора за полчаса до проведения мероприятия.



Организаторы приглашают принять участие родителей и законных представителей учащихся 9 и 11 классов, родительские комитеты школ.



