В Мурманске пенсионерка умерла прямо в холле поликлиники

Чрезвычайное происшествие в мурманской поликлинике. Сегодня пожилая женщина умерла прямо в холле медучреждения. Сотрудники полиции и следственного комитета тут же начали проверку.

ЧП случилось в 1 городской поликлинике на улице Шмидта. Когда мы приехали на место, там уже работали полицейские, опрашивали свидетелей. Как нам сообщили в пресс-службе регионального УМВД, сообщение о том, что в медицинском учреждении умерла пациентка, поступило в дежурную часть около 11 часов утра. На место происшествия приехали полицейские и криминалисты следственного комитета. Личность женщины установили - это мурманчанка 1952 года рождения.

Ксения Кошелюк, старший помощник руководителя следственно Управления СКР по Мурманской области : «В ходе осмотра места происшествия признаков, свидетельствующих о криминальном характере смерти женщины, не обнаружено. В настоящее время назначены соответствующие медицинские исследования для установления причины смерти. Проводятся необходимые мероприятия для установления причин произошедшего».

По словам очевидцев, пожилая женщина зашла в поликлинику и встала в очередь в регистратуру. Народу было мало. В холле не было ни давки, ни духоты. Вдруг женщине стало плохо и она упала. Врачи пытались ее спасти, но, к сожалению, сделать ничего не удалось.