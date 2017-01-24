В Мурманске пройдет международная конференция «Экология Арктики - 2017»

Оперативное совещание, которое проходило вчера в правительстве Мурманской области, губернатор Марина Ковтун завершила стратегическими задачами. Центральное событие прошедшей недели – начало в Мурманской области Года экологии и особо охраняемых природных территорий.

«Старт Года экологии в нашем регионе был действительно ярким и содержательным. При участии специального представителя Президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова и министра природных ресурсов и экологии страны Сергея Донского состоялось открытие визит-центра самого молодого на Кольском полуострове международного заповедника «Пасвик». Также с руководителями крупнейших промышленных предприятий мы обсудили реализацию экологических проектов и программ на территории Мурманской области», – напомнила глава региона.

На этой неделе 26 января в Мурманске откроется международная конференция «Экология Арктики – 2017». В её рамках будут работать три секции, посвящённые основным направлениям плана проведения Года экологии в Мурманской области.

Специалисты обсудят вопросы охраны атмосферного воздуха, развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях, процессы ликвидации накопленного экологического ущерба и развития системы обращения с отходами. Важной частью конференции станет подписание экологических соглашений с крупнейшими предприятиями-природопользователями области.

Губернатор попросила министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Эльвиру Макарову доложить о готовности к конференции и подписанию соглашений. Как сообщила Эльвира Макарова, в конференции примут участие представители федеральных и региональных органов власти, муниципальных образований области, крупных промышленных предприятий региона, научных и общественных организаций, а также представители иностранных государств – Франции, Италии, Швеции.

В рамках заключенных соглашений предприятиями, которые активно поддержали инициативы правительств Мурманской области, будут реализованы крупные природоохранные проекты.



