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Вовремя: Как воспитать чемпиона?

21:0024 января 2017Просмотров: 352

Только начавшийся 2017 год принёс северянам множество значимых побед. На юношеском соревновании по дзюдо воспитанники мурманской спортивной школы №16 завоевали золотые медали сразу в 6 весовых категориях. Отличился клуб по хоккею с мячом «Мурман», одержавший победу в Москве на чемпионате по бенди. Артисты мурманского цирка комплимент стали лауреатами фестиваля конкурса «Наши звёзды».

Всех их можно назвать чемпионами и талантами. Но будут ли появляться в нашем регионе новые «звёзды» и умы? И кто их воспитывает? Этими вопросами задались Сергей Ширяев и Татьяна Куфенко.

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