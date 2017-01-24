Вовремя: Как воспитать чемпиона?

Только начавшийся 2017 год принёс северянам множество значимых побед. На юношеском соревновании по дзюдо воспитанники мурманской спортивной школы №16 завоевали золотые медали сразу в 6 весовых категориях. Отличился клуб по хоккею с мячом «Мурман», одержавший победу в Москве на чемпионате по бенди. Артисты мурманского цирка комплимент стали лауреатами фестиваля конкурса «Наши звёзды».

Всех их можно назвать чемпионами и талантами. Но будут ли появляться в нашем регионе новые «звёзды» и умы? И кто их воспитывает? Этими вопросами задались Сергей Ширяев и Татьяна Куфенко.