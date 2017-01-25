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Дорога на Киркенес перекрыта

13:1525 января 2017Просмотров: 533

В Мурманской области из-за метели закрыта дорога «Заполярный-Сальмиярви». Об этом сообщает Мурманскавтодор.

«Ввиду сложных погодных условий закрыт проезд по автомобильной дороге Заполярный-Сальмиярви с 0-23 км», - говорится в сообщении.

Дорогу закрыли сегодня в 4 утра, однако она остается перекрытой до сих пор. Эти фотографии прислали подписчики нашей группы ВКонтакте.

Также, с 08:45 закрыт проезд по ФАД Р-21 «Кола» 1547 км до 1572 км. и участок федеральной трассы от Заозерска до Спутника.

Тем временем в соцсетях пишут, что счерез Лотту тоже не проехать, так как дорога до Приречного заметена, местами сильно.

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