Где будут убирать? УДХ просит автовладельцев не парковаться у дорог

Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных улиц:

С 8 до 20 часов 25 января

Первомайский округ:

– ул. Героев Рыбачьего, от ул. Копытова до ул. Крупской;

– ул. Декабристов;

– ул. Генералова.

Октябрьский округ:

– ул. Самойловой, от ул. Егорова до дома № 1;

– ул. Самойловой, от ул. Комсомольская до дома № 9 по ул. Самойловой.

Ленинский округ:

– ул. Карла Либкнехта – нечетная сторона;

– пер. Терский.

С 20 часов 25 января до 8 часов 26 января

Первомайский округ:

– ул. Халтурина;

– ул. Орликовой, от дома № 53 до дома № 2, четная сторона.

Октябрьский округ:

– ул. Егорова, от ул. Ленина до ул. Коммуны;

– ул. Егорова, от ул. Ленина до ул. Самойловой.

Ленинский округ:

– 178 квартал;

– Верхне-Ростинское шоссе, от пр. Героев-североморцев до серпантина.

С 8 до 20 часов 26 января

Первомайский округ:

– ул. Халтурина;

– ул. Орликовой, от дома № 38 до дома № 2, нечетная сторона.

Октябрьский округ:

– ул. Егорова, от ул. Самойловой до ул. Шмидта;

– ул. Дзержинского, от ул. Шмидта до пр. Ленина, четная сторона.

Ленинский округ:

– ул. Гагарина, от ул. Гаджиева до дома №22 по ул. Гагарина;

– ул. Гагарина, от ул. Морозова до ул. Подстаницкого.

С 20 часов 26 января до 8 часов 27 января

Первомайский округ:

– ул. Орликовой, от дома №2 по ул. Орликовой до пр. Кольский.

Октябрьский округ:

– ул. Дзержинского, от ул. Шмидта до пр. Ленина, нечетная сторона;

– ул. К.Маркса, от ул. Софьи Перовской до ул. Буркова.

Ленинский округ:

– пер. Водопроводный;

– ул. Сафонова, от ул. Нахимова до ул. Сивко.

С 8 до 20 часов 27 января

Первомайский округ:

– ул. Бондарная;

– ул. Полярный Круг, от дома №6 до дома №12.

Октябрьский округ:

– ул. Коминтерна, от ул. Профсоюзов до ул. Воровского, нечетная сторона;

– ул. Карла Маркса, от ул. Буркова до ул. Старостина, нечетная сторона.

Ленинский округ:

– ул. Загородная.

С 20 часов 27 января до 8 часов 28 января

Первомайский округ:

– 311 микрорайон;

– пр. Кольский, от ул. Копытова до ул. Прибрежная, нечетная сторона;

Октябрьский округ:

– ул. Коминтерна, от ул. Профсоюзов до ул. Воровского, четная сторона;

– ул. Коминтерна, от ул. Воровского до ул. Комсомольская, четная сторона.

Ленинский округ:

– Нижняя привокзальная площадь;

– ул. Сафонова, от ул. Нахимова до ул. Ушакова, четная сторона.

С 8 до 20 часов 28 января



Первомайский округ:

– 311 микрорайон;

– пр. Кольский, от ул. Копытова до ул. Прибрежная, нечетная сторона.

Октябрьский округ:

– ул. Коминтерна, от ул. Комсомольская до ул. Воровского, нечетная сторона;

– ул. Комсомольская, от ул. Шмидта до пр. Ленина, нечетная сторона.

Ленинский округ:

– ул. Сафонова, от ул. Нахимова до ул. Ушакова нечетная сторона;

– площадь Нахимова.

С 20 часов 28 января до 8 часов 29 января

Первомайский округ:

– пр. Кольский от дома № 80 до дома № 60.

Октябрьский округ:

– ул. Комсомольская, от пр. Ленина до ул. Шмидта, сторона четная.

Ленинский округ:

– круговая развязка ул. Лобова – пр. Героев североморцев.

С 8 до 20 часов 29 января

Первомайский округ:

– пр. Кольский от дома № 80 до дома № 60.

Октябрьский округ:

– ул. Комсомольская, от пр. Ленина до ул. Софьи Перовской.

Ленинский округ:

– кольцо троллейбусов №№ 3, 4 по пр. Героев-североморцев.