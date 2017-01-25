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Главные врачи примут северян в Министерстве здравоохранения Мурманской области

10:5625 января 2017Просмотров: 214

Главные врачи медицинских организаций области проведут личный прием граждан  в Министерстве здравоохранения Мурманской области в период  с 3 по 17 февраля.

 Дата

 Время приема

 Руководитель медицинской организации

 3.02.2017

 15.00 - 17.00

Главный врач ГОБУЗ "Мурманская объединенная медсанчасть "Севрыба" Татаркулов Альфред Джагапарович

 10.02.2017

 15.00 - 17.00

Главный врач ГОАУЗ "Мурманская городская стоматологическая поликлиника № 1" Толмачева Эмма Михайловна

 17.02.2017

 15.00 - 17.00 

Главный врач ГОБУЗ "Мурманская детская городская поликлиника № 4" Телибаева Наталия Сергеевна


Приемы пройдут по адресу: г. Мурманска, пр. Кольский, д. 1, каб. 107а.

 

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