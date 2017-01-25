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Северный флот выберет лучшие журналистские работы

16:3525 января 2017Просмотров: 101

На Северном флоте комиссия фестиваля прессы «Северный МЕДИА-АС-2017» приступила к рассмотрению работ журналистов. На конкурс уже предоставили материалы средства массовой информации, осуществляющие свою профессиональную деятельность в административных границах зоны ответственности Северного флота.

Среди них ГТРК «Мурман», ТВ-21, редакции газет «Мурманский вестник», «На страже Заполярья», «Радио-Североморск», пресс-служба ПО «Севмаш».

Оценка творчества журналистов будет проводиться по 7 номинациям, таким как: «Лучшие кадры» – за лучший новостной репортаж, «Командный голос» – за лучшую радиопрограмму, «Сила слова» – за лучший материал в печатных СМИ, «Молния» – за лучшую работу в информагентстве, «Главный калибр» – за лучшую фотоработу, «На острие атаки» – за лучший материал в региональных (местных) СМИ, «Прорыв» – лучший дебют года.

Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители управления Северного флота, выберет самые лучшие телевизионные репортажи на военную, военно-историческую и патриотическую тематику, информационные сообщения и материалы в печатных СМИ, фотоработы и фоторепортажи, публикации в электронных СМИ. Прежде всего, будут оцениваться профессиональный уровень работ, актуальность и значимость их тем, выразительность и точность представленных материалов.

Пресс-служба Северного флота продолжает принимать заявки на участие во флотском этапе Фестиваля прессы «Северный МЕДИА-АС-2017». Флотский этап конкурса на Северном флоте проводится по 17 февраля 2017 года.

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