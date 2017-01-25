16+
!-2°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В 2017 году возобновляют акцию «Дни стерилизации»

11:0425 января 2017Просмотров: 237

ГОБВУ «Мурманская облСББЖ» сообщает о возобновлении в 2017 году «Дней стерилизации»   здоровых животных.
Акция вызывает у жителей  Мурманска и Мурманской области огромный интерес и проводится в целях популяризации стерилизации и сокращения численности бездомных животных.

Первый в этом году «День стерилизации» пройдет 8 февраля.     

Последующее проведение  акции в 2017 году запланировано на следующие даты:
-  15 марта;
-  12 апреля;
-  17 мая;
-  14 июня.

 Для стерилизации животного необходимо предварительно записаться.

Контактные данные и режим работы ветеринарных станций и участков г. Мурманска и Мурманской области Вы можете узнать на сайте по адресу: http://veterinary.gov-murman.ru/about/gobvu/oblsbbzh/main.php.

Читайте также
Докер из Мурманска мысленно съездил в Хабаровск. А деньги за проезд получил наявуНа Огнях Мурманска горит домСеверный флот выберет лучшие журналистские работыВ Мурманской области пропала девочка
Закрывать мурманский аэропорт из-за снегопадов будут и впредьГде будут убирать? УДХ просит автовладельцев не парковаться у дорогМурманск готовится отметить праздник солнцаДорога закрыта: у Мончегорска нулевая видимость [ВИДЕО]Начинаются соревнования по волейболу среди студентов колледжей Мурманской областиВ Североморске состоялись областные Рубцовские чтения
Комментарии
Январь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  