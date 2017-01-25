В 2017 году возобновляют акцию «Дни стерилизации»

ГОБВУ «Мурманская облСББЖ» сообщает о возобновлении в 2017 году «Дней стерилизации» здоровых животных.

Акция вызывает у жителей Мурманска и Мурманской области огромный интерес и проводится в целях популяризации стерилизации и сокращения численности бездомных животных.

Первый в этом году «День стерилизации» пройдет 8 февраля.

Последующее проведение акции в 2017 году запланировано на следующие даты:

- 15 марта;

- 12 апреля;

- 17 мая;

- 14 июня.

Для стерилизации животного необходимо предварительно записаться.

Контактные данные и режим работы ветеринарных станций и участков г. Мурманска и Мурманской области Вы можете узнать на сайте по адресу: http://veterinary.gov-murman.ru/about/gobvu/oblsbbzh/main.php.



