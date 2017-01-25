В 2017 году возобновляют акцию «Дни стерилизации»

ГОБВУ «Мурманская облСББЖ» сообщает о возобновлении в 2017 году «Дней стерилизации» здоровых животных.
Акция вызывает у жителей Мурманска и Мурманской области огромный интерес и проводится в целях популяризации стерилизации и сокращения численности бездомных животных.
Первый в этом году «День стерилизации» пройдет 8 февраля.
Последующее проведение акции в 2017 году запланировано на следующие даты:
- 15 марта;
- 12 апреля;
- 17 мая;
- 14 июня.
Для стерилизации животного необходимо предварительно записаться.
Контактные данные и режим работы ветеринарных станций и участков г. Мурманска и Мурманской области Вы можете узнать на сайте по адресу: http://veterinary.gov-murman.ru/about/gobvu/oblsbbzh/main.php.