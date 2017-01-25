В Североморске состоялись областные Рубцовские чтения

В Североморске состоялись II областные Рубцовские чтения. Столица Северного флота была выбрана местом проведения чтений не случайно: вологжанин Николай Рубцов служил на Северном флоте с 1955 по 1959 годы, именно в Североморске начался творческий путь поэта, его первые стихи о море были опубликованы во флотской газете «На страже Заполярья».

Участники чтений – писатели Михаил Орешета, Владимир Сорокажердьев, сотрудники муниципальных библиотек области – побывали на экскурсии в мини-музее писателей флотской столицы Центральной городской библиотеки. Гостям праздника представили экспонаты музея, большое количество личных вещей писателей, отражающих быт середины XX века, а также значительный фонд книг с автографами. Посетителям была представлена возможность полистать подшивку газеты «Краснофлотец» за 1941 год.

В Центральной детской библиотеке участники областных чтений узнали историю создания мини-музея Николая Рубцова, а также обсудили новые и наиболее ценные прежние издания поэтического творчества северян. Писатель Владимир Сорокажердьев подарил организаторам и участникам беседы историческое издание Мурманского отделения Всероссийского фонда культуры «На вершине земли Кольской» – материалы Рубцовских чтений в Апатитах 1994 года.

Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки презентовали изданную библиотекой книгу Леонида Вересова «Я влюбился в далёкое море. Учеба, работа и служба поэта Николая Рубцова на Севере». В сборник вошли известные ранее статьи и неопубликованные ещё исследования автора, касающиеся мурманского периода жизни Николая Рубцова.

Самым ярким событием дня стала литературно-музыкальная композиция «И пусть стихов серебряные струны…», посвященная высокой поэзии Николая Рубцова. Ребята из школ города и учащиеся кадетского класса прочитали стихи поэта, сумев передать чувства и эмоции, вложенные в стихотворные строки.

Директор Мурманской областной детско-юношеской библиотеки Валентина Махаева поблагодарила организаторов II областных Рубцовских чтений и вручила памятный символ директору Североморской централизованной библиотечной системы Ольге Ефименко.