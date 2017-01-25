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Закрытие движения в связи с неблагоприятными погодными условиями

09:5125 января 2017Просмотров: 350

ФКУ Упрдор «Кола» сообщает, что 25 января на территории Мурманской области наблюдаются неблагоприятные погодные условия в виде сильного порывистого ветра и низовой метели.

По причине нулевой видимости с 9 часов закрыто движение на участке км 1547 — км 1571 автомобильной дороги Р-21 «Кола».
С 10:00 до 20:00 часов будет закрыто движение на участке км 1470 — км 1510 автомобильной дороги Р-21 «Кола».

Для автомобильного транспорта организован объезд по территориальной дороге через н.п. Верхнетуломский — Приреченский — Никель.

Водителей просят быть внимательными и учитывать погодные условия при планировании маршрутов передвижения.
По всем оперативным вопросам необходимо обращаться в ТСЦ ФКУ Упрдор «Кола» по телефонам: +7-921-800-07-94, (814 2) 44-44-77

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