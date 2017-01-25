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Закрывать мурманский аэропорт из-за снегопадов будут и впредь

15:4025 января 2017Просмотров: 559

Работа аэропорта «Мурманск» останется напряжённой на протяжении всей зимы. Кардинальных перемен до потепления не предвидится.

Сейчас снег сыпет постоянно и у службы отчистки аэропорта хватает техники только на то, чтобы очистить с полосы снег толщиной до 10 сантиметров за 4 часа. Новую технику руководство аэропорта сможет закупить только к следующей зиме. Но что делать сейчас? Генеральный директор компании, владеющей мурманским аэропортом Сергей Рудаков дал ответ. Аэропорт будет закрываться, если снега нападает больше 10 сантиметров.

«При аномальных явлениях мы будем принимать исчерпывающие меры, но закрываться», - сказал Сергей Рудаков сегодня во время заседания в правительстве.

Подробнее о ситуации в Мурманском аэропорту вы сможете узнать сегодня в вечерних новостях.

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