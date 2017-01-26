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10 школьников из Мурманской области принимают участие в творческой смене в Артеке

11:5126 января 2017Просмотров: 209

24 января в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Международный детский центр «Артек» для участия в профильной смене «Академия детских открытий» отправилась очередная группа обучающихся Мурманской области в количестве 10 человек, добившихся успехов в учебной и внеучебной деятельности.

Все ребята – победители и призеры олимпиад всех уровней, прошедшие отбор из огромного числа достойных конкурентов.
В смене примут участие дети из 8 муниципалитетов  -  Мурманска,  Мончегорска, Апатитов,  Оленегорска, ЗАТО г. Александровска, ЗАТО г. Заозерска и Кандалакшского района.

Ключевыми событиями программы смены станут открытия: научные, творческие, спортивные, личностные. Механизмом реализации программы является игра, по сюжету которой «Артек» превращается в научно-исследовательский институт, а каждый отряд – в научную лабораторию. Каждая научная лаборатория в течение смены работает над исследованием в заданном тематическом направлении – «Огонь», «Вода», «Земля», «Воздух» и «Человек».

Детские исследовательские работы станут страницами электронной энциклопедии детских открытий, которую дети подарят новой библиотеке «Артека».

Во время смены также пройдут мастер-классы по созданию WEB-презентаций, одностраничных сайтов, разоблачению фейков в интернете.
Итоговыми мероприятиями смены станут конференция, на которой состоится презентация и защита результатов детских

исследовательских работ, и общеартековский фестиваль агитбригад.

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