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Амурского «ломщика» отправили в колонию за криминальные фокусы с деньгами

20:0526 января 2017Просмотров: 139

Ловкость рук и никакой совести. Мошеннику-рецидивисту из Амурской области сегодня огласили приговор в мировом суде Мурманска. В Заполярье мужчина побывал в кафе и прикарманил деньги из кассы. Его удалось вычислить и задержать по ориентировке хабаровских полицейских. Репортаж Натальи Алексеенко и Александра Саницкого.

Как своими ловкими руками чужие деньги по карманам рассовывать - так это он с радостью, а как прессу увидел - тут же за пакет прятаться. Мошенник-гастролер из Амурской области не ожидал такого внимания мурманских журналистов.

Валерий Лепунов - мошенник со стажем. В послужном списке пять ходок и больше десятка преступлений. Занимался он тем, что обманывал кассиров во время размена денег, забирая себе часть суммы. На уголовном сленге это называется «ломщик».

После очередного освобождения в Хабаровском крае в начале 2016 года мужчина успел наследить в Калининграде, а оттуда вместе с подельниками прошлым летом приехал в Мурманск. И начал здесь безобразничать.

Анна Надточей, старший помощник прокурора октябрьского округа Мурманска: «Лепунов в данном случае пересчитывал по 500 рублей всю денежную пачку, передавал кассиру, кассиру пересчитывал и устанавливал, что не хватает 500 рублей и передавал обратно Лепунову. Лепунов еще раз пересчитывал и при повторном пересчете часть купюр он подгибал пальцами прятал в карман».

В Мурманске такую схему Лепунов провернул в кафе «Чайная ложка» и чайхане «Сумах», обогатившись на 22 тысячи рублей.

Во время последнего слова подсудимый сказал, что раскаивается и готов вернуть все деньги. Что за решетку ему нельзя, в нем нуждаются родные. Да и здоровье уже не то.

Судья огласил приговор - 9 месяцев общего режима. Полгода Лепунов уже провел в следственном изоляторе. Так что, этот срок получается самый скромный в тюремной биографии амурского ломщика.

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