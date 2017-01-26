Анонимные жалобы на управляющие компании больше не принимаются

С 1 января в жилищном законодательстве произошло много изменений. В частности, теперь основанием для проверки различных нарушений в сфере ЖКХ могут быть только персонифицированные жалобы.

Раньше государственные органы заваливали электронными обращениями с сайтов РосЖКХ и Сердитый гражданин. Параллельно одни и те же обращения автоматически отправлялись в прокуратуру, Роспотребнадзор и другие органы. В Мурманске таким видом деятельностью занимался "общественный дворник" Дмитрий Высоцкий, возглавляющий в настоящее время информационное агентство Северпост. Но все такие обращения больше походили на спам, потому что после проверок зачастую выяснялось, что человек и вовсе никуда не обращался.

"Можно было написать жалобу от кого угодно и на кого угодно. Это использовалось в том числе и как и метод борьбы управляющих компаний между собой", - прокомментировала начальник Государственной жилищной инспекции Мурманской области Алена Кузнецова. - "Сейчас электронное обращение регистрируют, на него дают ответ. Но проводить проверку по нему мы не обязаны. Для этого нужно либо прислать обращение к нам письмом, либо явиться лично в приемную ГЖИ, либо отправить его через портал ГИС ЖКХ, подтвердив свою личность через портал Госуслуг".