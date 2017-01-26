Хорошей погоды в Мурманской области можно не ждать

Глава регионального гидрометцентра Елена Сиеккинен посоветовала не удивляться оттепели в Мурманской области. По словам метеоролога, такая погода зимой - явление допустимое, вопрос в том - сколько дней продержится «плюс» на столбиках термометров.

В ближайшее время над северной Атлантикой будут активно создаваться новые циклоны, которые и станут диктовать погоду с сильными перепадами температур и осадками.

Елена Сиеккинен, начальник Мурманского гидрометцентра: «Осадки смешанные, по югу области может быть более благоприятная обстановка, там небольшой снег. Что касается температуры воздуха, то в ночные часы преобладающий фон от минус 2 до минус 7 градусов. Это преобладающий. В дневные часы температура воздуха будет колебаться от плюс трёх, до минус двух градусов. К сожалению, по всей вероятности, эти выходные дни тоже захватит».