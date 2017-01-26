Какие дороги в Мурманской области все еще закрыты?

Плохая погода и сложная ситуация с уборкой снега остаются причинами закрытия и многих областных, а так же федеральных дорог. Только сегодня утром дорожникам удалось очистить участок до Александровска.

Сейчас на Кольском полуострове остаются закрытыми несколько дорог. Это Серебрянка, начиная с 32 километра и до посёлков Туманный и Териберка. Участок трассы на Сальмиярви перекрыт от Заполярного до Никеля. Ограничен проезд транспорта между Ура-Губой и Спутником. Информация постоянно обновляется на официальном сайте Мурманскавтодора.