Ключевая задача «Норникеля» - трансформация в образцовое, экологически чистое предприятие

Автомобильные шины станут топливом, Кольский залив очистят от затонувших кораблей, мазутом пахнуть больше не будет. Сегодня в деловом центре «Арктика» состоялась международная экологическая конференция. В ней приняли участие те, кто знаком с проблемами Кольского края и немаловажно - может их решить.

Международная конференция началась не со слов, а сразу с дел. Глава региона подписала соглашение об экологическом сотрудничестве с двумя крупными предприятиями региона - тепло-энергической компанией ТГК-1 и АО «Апатит».

Мазут и согревает дома мурманчан, и неприятно пахнет. В Мурманске расположено несколько крупных котельных. Северяне жаловались на запах. Руководство предприятия и области нашли решение проблем. Очистные сооружения - будут модернизированы. Так же будет использован новый способ слива мазута.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Жалобы от мурманчан на слив мазута поступали. Нам необходимо в год экологии сделать внушительный вклад в улучшение нашей экологической ситуации. В том числе в улучшение состояние атмосферного воздуха».

Алексей Барвинок, генеральный директор ПАО «ТГК-1»: «Без поддержки правительства Мурманской области не получилось бы эффективной работы в таких мероприятиях».

Чистый воздух - задача и «Норникеля». Только за последнее время 6 миллиардов рублей компания выделил на экологические мероприятия. В 2017-ом - программа обширная, работы предстоит много.

Евгений Курбатов, заместитель начальника управления научно-технического развития и экологической безопасности: «Если конкретно, то по площадке Заполярного и Никеля - это переход на безобжиговую технологию обработки концентрата. Реконструкция рудно-термических печей, что позволяет нам существенно снижать выбросы диоксида серы».

Шины превращаются в топливо. В год экологии акционерное общество «Апатит» запустит современное оборудование по утилизации колёс и железнодорожных шпал. Объём отходов станет меньше в 20 раз.

Антон Туртанов, начальник отдела по экологическому контролю и природопользованию: «Если перейти к цифрам, то, например, при переработке одной тонны резины образуется около 450 килограмм топлива - аналог дизельного, близкий к мазуту. Металлом, аналог природного угля. То есть мы из отходов получаем продукцию».

Мусорная тема - острая в нашем регионе, на земле и под водой. На дне Кольского залива - тонны бытового мусора, плавпричалы и затонувшие суда - их в акватории экологи насчитали около 120.



Если у судна есть название и номер, то поднимать его можно только с согласия его владельца. Чтобы найти владельца требуется год, если его поиски не увенчались успехом, металлолом можно утилизировать. В этом году начнут в Ретинском, совместно с крупными предприятиями. Инвестиции в год экологии в разы больше, чем в прошлом году.

Эльвира Макарова, министр природных ресурсов и экологии Мурманской области: «Те мероприятия, которые вошли в план, они все подтверждены финансированием. Впереди ещё ряд соглашений с промышленными предприятиями. И, как вы правильно заметили, мы уже в полную силу их проводим. И в дальнейшем год экологии только насыщенней будет. Мы не просто будем мероприятия проводить и достигнем результатов в тех проектах, которые мы годами не могли реализовать из-за отсутствия финансирования или по каким-то другим причинам были приостановлены».

В России три беды с мусором: лежит там, где не должен, тарифы на вывоз сформированы неправильно, вторсырьё не производим. Уже в этом году в Междуречье появится полигон и современный мусорный завод по переработке. Проект типовой, адаптирован под северный регион. Все постройки прошли экспертизу, в марте начнётся стройка, а в декабре новый объект заработает в полную силу.