Мешающие уборке дорог автомобили начали вывозить

С начала января муниципальным учреждением «Управление дорожного хозяйства» с территории областного центра вывезено более 200 тысяч кубометров снега. По словам руководства УДХ, работа организована так, что техника трудится на мурманских дорогах круглосуточно.

Благодаря взаимодействию с УГИБДД уборка городских улиц стала возможна в полном объеме: от бордюра до бордюра, до чистого асфальта. Там, где есть наледь, в работу идет гидромолот.

«Припаркованные на обочинах машины вывозятся, и тяжелая техника может свободно маневрировать. Больше не приходится возвращаться на один и тот же участок по 3-4 раза, чтобы очистить его», – рассказал замдиректора муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Максим Васильев.

Однако автолюбители по-прежнему игнорируют все предупреждения, не реагируют они и на временные дорожные знаки о запрете проезда и запрете парковки.