На альтернативную службу в рыбаки и оленеводы

Минтруд хочет сократить список профессий и должностей, которые дают право проходить альтернативную гражданскую службу. Если в прошлом году в таком перечне было 126 специальностей, то нынешняя редакция имеет 118 видов работ.



На федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект приказа Минтруда, который утверждает перечень рабочих, научных, технических и гуманитрано-социальных специальностей на которых могут быть заняты россияне, проходящие альтернативную гражданскую службу.

В новый перечень включено 118 видов работ, профессий, должностей с общей потребностью 4793 человека, сообщает «Российская газета».

Для сравнения, в 2015 году в перечень было включено 126 видов таких специальностей с общей потребностью 5795 человек. Список включает широкий спектр рабочих профессий и должностей служащих.

К примеру, водитель, маляр, оленевод, рыбак прибрежного лова, врач, преподаватель, социальный работник, слесарь, повар, тракторист, почтальон, инженер, лаборант и другие.

В проекте приказа также есть перечень организаций, в которых предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы. Большей частью это государственные учреждения социального обслуживания, здравоохранения, образования, культуры и искусства, находящиеся в ведении федеральных и региональных органов исполнительной власти.



При этом в Минтруде отмечают, что ведомство никак не влияет на составление новой редакции перечня профессий для альтернативной гражданской службы.

«Перечень сформирован на основе предложений федеральных и региональных органов исполнительной власти, предоставивших сведения по рабочим местам. Свои предложения в 2016 году представили 5 федеральных органов исполнительной власти и 73 органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В 2015 году их представили 4 федеральных органа исполнительной власти и 70 органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», - говорится в сообщении на официальном портале ведомства.



