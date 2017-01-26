16+
!-1°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Прогноз погоды по Мурманской области на 27 января

13:1926 января 2017Просмотров: 461

Облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Днем налипание мокрого снега. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с, утром и днем на севере 11-16 м/с, поземок.

Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях до -15°, днем от -2 до +3°. Гололедица, местами сильная, ухудшение состояния дорог.

Прогноз погоды на 27 января по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-7..-9

+1..+3

снег

небольшой мокрый снег

Умба

-7..-9

+1..+3

снег

небольшой мокрый снег

Полярные Зори

-7..-9

+1..+3

снег

небольшой мокрый снег

Апатиты

-7.-9

+1..+3

снег

небольшой мокрый снег

Кировск

-6..-8

0..+2

снег

небольшой мокрый снег

Ковдор

-7..-9

+1..+3

снег

небольшой мокрый снег

Мончегорск

-6..-8

+1..+3

снег

небольшой мокрый снег

Ловозеро

-8..-10

0..+2

небольшой снег

небольшой мокрый снег

Оленегорск

-7..-9

0..+2

снег

небольшой мокрый снег

Никель

-5..-7

+1..+3

снег

небольшой мокрый снег

Заполярный

-5..-7

+1..+3

снег

небольшой мокрый снег

Североморск

-4..-6

+1..+3

снег

небольшой мокрый снег

Мурманск

-5..-7

+1..+3

снег

небольшой мокрый снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 27 января

Температура воздуха

утром  -5..-7

днем +1..+3

вечером -1..+1

Осадки

 снег

небольшой мокрый снег

без осадков

 

 

Читайте также
Вовремя: "Не могу жить без экстрима!"В Мурманске водитель сбил двух китайцевГород Мурманск оказался не готов уборке снегаКакие дороги в Мурманской области все еще закрыты?
Мурманские дорожники, наконец-то, как следует взялись за уборку городаВ Мурманске из-за прорыва в системе отопления затопило 4 квартирыХорошей погоды в Мурманской области можно не ждатьКлючевая задача «Норникеля» - трансформация в образцовое, экологически чистое предприятиеСмотрите в программе «Вовремя»: Не могу без экстрима!Амурского «ломщика» отправили в колонию за криминальные фокусы с деньгами
Комментарии
Январь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  