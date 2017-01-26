Прогноз погоды по Мурманской области на 27 января

Облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Днем налипание мокрого снега. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с, утром и днем на севере 11-16 м/с, поземок.

Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях до -15°, днем от -2 до +3°. Гололедица, местами сильная, ухудшение состояния дорог.





Прогноз погоды на 27 января по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -7..-9 +1..+3 снег небольшой мокрый снег Умба -7..-9 +1..+3 снег небольшой мокрый снег Полярные Зори -7..-9 +1..+3 снег небольшой мокрый снег Апатиты -7.-9 +1..+3 снег небольшой мокрый снег Кировск -6..-8 0..+2 снег небольшой мокрый снег Ковдор -7..-9 +1..+3 снег небольшой мокрый снег Мончегорск -6..-8 +1..+3 снег небольшой мокрый снег Ловозеро -8..-10 0..+2 небольшой снег небольшой мокрый снег Оленегорск -7..-9 0..+2 снег небольшой мокрый снег Никель -5..-7 +1..+3 снег небольшой мокрый снег Заполярный -5..-7 +1..+3 снег небольшой мокрый снег Североморск -4..-6 +1..+3 снег небольшой мокрый снег Мурманск -5..-7 +1..+3 снег небольшой мокрый снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 27 января