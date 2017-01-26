Прогноз погоды по Мурманской области на 27 января

Облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Днем налипание мокрого снега. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с, утром и днем на севере 11-16 м/с, поземок.
Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях до -15°, днем от -2 до +3°. Гололедица, местами сильная, ухудшение состояния дорог.
Прогноз погоды на 27 января по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-7..-9
|
+1..+3
|
снег
|
небольшой мокрый снег
|
Умба
|
-7..-9
|
+1..+3
|
снег
|
небольшой мокрый снег
|
Полярные Зори
|
-7..-9
|
+1..+3
|
снег
|
небольшой мокрый снег
|
Апатиты
|
-7.-9
|
+1..+3
|
снег
|
небольшой мокрый снег
|
Кировск
|
-6..-8
|
0..+2
|
снег
|
небольшой мокрый снег
|
Ковдор
|
-7..-9
|
+1..+3
|
снег
|
небольшой мокрый снег
|
Мончегорск
|
-6..-8
|
+1..+3
|
снег
|
небольшой мокрый снег
|
Ловозеро
|
-8..-10
|
0..+2
|
небольшой снег
|
небольшой мокрый снег
|
Оленегорск
|
-7..-9
|
0..+2
|
снег
|
небольшой мокрый снег
|
Никель
|
-5..-7
|
+1..+3
|
снег
|
небольшой мокрый снег
|
Заполярный
|
-5..-7
|
+1..+3
|
снег
|
небольшой мокрый снег
|
Североморск
|
-4..-6
|
+1..+3
|
снег
|
небольшой мокрый снег
|
Мурманск
|
-5..-7
|
+1..+3
|
снег
|
небольшой мокрый снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 27 января
|
Температура воздуха
|
утром -5..-7
|
днем +1..+3
|
вечером -1..+1
|
Осадки
|
снег
|
небольшой мокрый снег
|
без осадков