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Пропавший в Кировске 13-летний мальчик нашелся в сети

15:1826 января 2017Просмотров: 1685

Нам удалось найти в сети пропавшего в Кировске мальчика Ваню Погонщикова. Он был онлайн ВКонтакте два часа назад. В сети парень прячется под чужой фамилией. Также мы выяснили, что он знаком с пропавшей в это же время 12-летней Настей Андреевой. Скорее всего, дети ушли из дома вместе.

На страничке у Вани есть мобильный телефон, однако он выключен. На сообщения ВК Ваня Погонщиков пока не отвечает. А вот Настя, когда заходила в сеть, коротко отвечала на многочисленные сообщения двумя словами: «В Апатитах».

Вот ссылка на страничку Вани: https://vk.com/id244469323

Если вам что-то известно, звоните на круглосуточную горячую линию:

8-911-339-89-41
8-953-750-90-30

Ну, или пишите в комментариях, мы передадим куда следует.

Фото из соц.сети "ВКонтакте"

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