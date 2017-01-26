В Международный день саамов в Мурманске зазвучит йойк

6 февраля в рамках празднования Международного дня саамов Генеральное консульство Норвегии в сотрудничестве с Мурманской областной филармонией приготовило для жителей и гостей города Мурманска подарок – концерт саамского исполнителя йойков – Йохана Сары.



Йохан Сара младший родился в городе Альта и вырос у оленеводов на огромной заснеженной тундре северной Арктики. В нынешнее время он поселился в саамском городе-лабиринте.



Йойки – одна из старейших музыкальных традиций в Европе, когда берутся звуки природы: ветер тундры и голоса животных, позволяя саамским шаманам выражать их в виде музыки.



Йохан один из лучших представителей этого направления. Его уникальное сочетание этого стиля с современными элементами позволяет создать гипнотическое и медитативное звучание, которое получает высокую оценку как на родине, так и за рубежом.



Концерт состоится 6 февраля в 19.00 в Музыкальной гостиной Мурманской областной филармонии.



