В Мурманске и Апатитах завершилась благотворительная акция «Сделаем доброе дело вместе»

Проводилась она в гипермаркетах «Твой» с апреля по декабрь 2016 года для детей из домов малютки.

Такие специальные кубы были установлены в гипермаркетах «Твой». Покупатели приносили косметические средства для малышей из Домов Ребенка. Здесь есть подгузниками, влажные салфетки, крема и шампуни. Лишними такие вещи не бывают никогда.

Игорь Соколов, главный врач Мурманского областного Дома Ребенка: «Это самый ходовой самый востребованный товар так скажем, в котором потребность у наших детей. Он никогда не бывает лишним. Как говорят, запас карман не тянет. Еще раз повторюсь, огромное за это спасибо».

Сейчас в Доме малютки на Бочкова воспитывают 90 детей. Для них за время акции удалось собрать 15 таких коробок средств гигиены.

Юлия Мельникова, представитель организатора акции гипермаркета «Твой» : «Сеть гипермаркетов «Твой» проводит не единичную акцию. На регулярной основе такие акции проводятся. Мы уже организовывали «Новогоднее чудо», «Собери портфель в школу», «Почта Деда Мороза». И мы надеемся, что подобные акции и дальше будут привлекать мурманчан и они поделятся частичкой своего тепла, своего внимания с детьми, которые остались без родителей».

Сейчас решается вопрос о продлении этой акции. Кроме того, торговая сеть на постоянной основе поддерживает Мурманский Дом Ребенка. Не так давно была построена игровая веранда с ящиками для хранения игрушек и спортивного инвентаря. В планах организация культурно-досуговых мероприятий, оснащение Дома Ребенка необходимой мебелью, бытовой техникой и медицинским оборудованием.