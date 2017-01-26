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В Мурманске водитель сбил двух китайцев

20:1326 января 2017Просмотров: 222

В Мурманске погибла китайская туристка. Она попала под колеса авто. Вместе с ней был парень - он тоже серьезно пострадал в ДТП.

Смертельная авария произошла вчера около девяти часов вечера рядом со стелой на выезде из Мурманска. По предварительным данным, туристы из Китая, парень с девушкой, пытались сделать красивое селфи. Сначала они перебежали дорогу к стеле, потом решили вернуться обратно. Водитель «Вольво», который ехал из Колы в Мурманск, не успел затормозить и сбил пешеходов. Он пытался избежать столкновения, но не смог.

Ольга Ратова, инспектор управления ГИБДД по Мурманской области: «Оба пешехода являются гражданами Китайской народной республики. В результате происшествия молодой человек был госпитализирован в тяжелом состоянии, девушка скончалась в медицинском учреждении. Проводится проверка».

Личности погибших установлены. С собой у них были документы. Парню 28 лет. девушке было 24.

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