В мурманском областном дворце культуры имени Кирова состоится благотворительный концерт «Прерванный полёт»

Он будет посвящен памяти участников ансамбля имени Александрова, которые погибли в авиакатастрофе 25 декабря. Перед зрителями выступят артисты ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота.

Месяц назад в полутора километрах от берегов Сочи упал летевший в Сирию самолет Ту-154, на борту которого были 92 человека. Это экипаж, военнослужащие, журналисты и музыканты ансамбля имени Александрова. Трагедия стала потрясением для всей страны.

Дмитрий Акманов, руководитель ансамбля песни и пляски Краснознамённого Северного флота: «Это известие меня застало за рулём автомобиля по радио. Так получилось, что первое о чем я подумал - о наших ребятах. Как мы их называем выпускники наши. То есть североморцы, которые работали в свое время в нашем коллективе. Их 4 человека. Первое о ком я подумал - это о них. И первая волна, которая накрыла: «Это наши там!» Они в основном составе, на первых ролях там».

Обошлось. Североморцы улетели другим рейсом. Но десятки семей по всей стране лишились своих близких. Идея провести благотворительный концерт, чтобы помочь этим людям пришла практически сразу. Одобрили её всем коллективом единогласно.

Дмитрий Акманов, руководитель ансамбля песни и пляски Краснознамённого Северного флота: «На этом борту была семейная пара. Корзановы Олег и Екатерина. Оба артисты балета и оба погибли. У них остался малышка 4 лет. 4 года ему будет 15 февраля, Артём. Мы единодушно решили, что должны помочь этому парню. Мы этим не можем помочь всем. Людей не вернёшь! Помочь всем мы не можем всем семьям».

Билеты на концерт выдают бесплатно. Их можно получить в Доме офицеров Северного флота. На концерте будет организован сбор благотворительных средств. В программе прозвучат известные песни ансамблей Северного флота, «Радость», «Сполохи» и «Россия». Концерт состоится 2 февраля в 19:00