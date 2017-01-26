В отношении директора «Управление дорожного хозяйства» возбуждено дело об административном правонарушении

Прокуратура проверила работу Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства» в части содержания автомобильных дорог, проезжих частей улиц города Мурманска.

Прокуратурой Первомайского округа Мурманска проведена проверка Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства» (ММБУ «УДХ») в части содержания автомобильных дорог, проезжих частей улиц города Мурманска.

Уставом Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства» утвержденного приказом комитета по развитию городского хозяйства администрации города, пункт.2.1- учреждение создано в целях организации содержания муниципальных дорог, включающих в себя, в том числе уборку дорог от снега.

Подлежащие уборке дороги определены муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг на 2016 год, и на плановый период 2017 и 2018 годов.

В ходе проведения прокуратурой округа совместной с ОГИБДД УМВД России по городу Мурманску проверки 16.01.2017 в городе Мурманске, установлено более 10 фактов содержания автомобильных дорог в нарушении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

Основными нарушениями, выявленными в ходе проверки, явились ненадлежащая расчистка и подсыпка дорог, а также вывоз снежных накоплений.

По результатам проверки в отношении директора ММБУ «УДХ» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.34 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения по существу в ОГИБДД УМВД России по городу Мурманску. Кроме того, в адрес директора ММБУ «УДХ» внесено представление об устранении нарушений по эксплуатационному состоянию автомобильных дорог.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.





