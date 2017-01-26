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Жители Мурманска спасают Вуйче! Собаке без передних лап и носа собрали 100 тысяч на операцию

16:0326 января 2017Просмотров: 747

17 января появилась информация о том, что найден щенок на Судоверфи  в критическом состоянии. Она была опубликована в группе Фонд поддержки бездомных животных «Ищу Человека»

«На судоверфи обнаружена собачка с жутко травмированными передними лапами - СТУПНЕЙ НЕТ, ТОРЧАТ КОСТИ!!!! Ходит медленно, хромая, опираясь прямо на косточки!!»

19 января собаку отловили. 

Вот, что написала организатор группы Алёна Лянгазова:

«Первые фото после отлова. Спасибо огромное Марату (молодому человеку Татьяны) за помощь!! Пришлось поползать ему через забор, а потом практически на животе в полуразрушенном сарае, где собачуля спряталась после сытного обеда (до нашего приезда ее накормили). Но она не убегала - покорно дала себя подтолкнуть себя к дыре в заборе и потом взять на руки».

Выяснилось, что собака впервые появилась на предприятии в начале декабря, и когда прибилась - уже была с такими увечьями. 19 января волонтеры Фонда девочку отловили, забрали на домашнюю передержку.

«Нос - это еще одна жуткая беда... Нос, точнее, то, что от него осталось после травмы. Это нос-мумия.... Под ним гной, собака может только через рот дышать. Когда лежит на боку - гной и кровь капают на пол...»

«Девочке дано имя "Вуйча" - это имя-символ. Помните американца без рук и ног Ника Вуйчича? Человека, который всей своей активностью доказал миру, что инвалидность, даже если она мегажуткая - не приговор. Вот и Вуйча у нас такая - настоящий боец за жизнь!!!! Она удивительно спокойная, нежная, ласковая и очень терпеливая девочка!!!»!

Кураторы группы даже не рассматривали вопрос об усыплении и кинули клич в социальной сети с просьбой о сборе средств на лечение.  Ошеломляющее количество людей откликнулось на  этот призыв.  

«Эти двое суток полностью перевернули с ног на голову жизнь бедолаги - после безумного уличного времени, полного боли, холода и отчаянного выживания, собака находится во временном доме у куратора - в тепле, в сытости, в ласке и заботе. И уже определена схема дальнейших медицинских действий - в среду, 25 января, Вуйча будет прооперирована (удален мумифицированный после травмы нос и сформированы на лапах, на месте торчащих костей, культи). И это только начало трудного пути к полному выздоровлению и жизни в движении без боли!

Перевернулся в эти дни и мир кураторской команды Вуйчи - помимо новых забот, когда страшно и невозможно смотреть на жуткие болезненные травмы, но нужно обязательно что-то с этим делать, мы получили и продолжаем получать мощную поддержку - моральную, финансовую и просто реальной помощью руками, машинами, кормом - от сотен неравнодушных людей, и не только из мурманского региона, а даже из других городов нашей страны!!!»

За несколько дней была набрана нужная сумма. Получив  100 000 тысяч рублей волонтеры прекратили сбор денег, поблагодарив всех, кто помогал.

25 января Вуйче была сделана операция.

Алёна Лянгазова написала сегодня:

«Ночь у нас прошла спокойно, без происшествий.

Вуйчик в норме, продолжает вилять хвостом))) Отек на мордочке сохраняется, но уже начал потихоньку спадать.

И спит теперь глубоким сном - может легко дышать, раньше из-за того, что дышала через пасть, только дремала поверхностно».

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