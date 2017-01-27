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6 февраля на СТС стартует продолжение популярного комедийного сериала

16:0327 января 2017Просмотров: 102

В 3 сезоне к подругам присоединятся новые герои в исполнении звезд российского кино и телевидения. Так, Владимир Меньшов найдет в сериале актрису для нового фильма, Юрий Колокольников подерется с Сергеем Лавыгиным, Виктор Добронравов станет Мистером Бигом, а Татьяна Догилева превратится в сумасшедшую сваху.

В новых сериях все героини наконец обретут материнское счастье, но потеряются в круговороте личных проблем. Аня (Елена Николаева) сделает упор на карьере, Юля (Светлана Колпакова) посвятит всю себя решению семейных вопросов, а Вика (Александра Булычева) примерит роль сумасшедшей мамы и любящей жены. «Мамочек» ждет глобальная перезагрузка, эксцентричные друзья и идеальные любовники.

Андрей Элинсон, режиссер:

— 3-й сезон, мне кажется, несколько острее, чем 2-й – по событиям, количеству тайн и неожиданным ситуациям, которые раскрывают наших героинь с новых сторон. Кто бы мог подумать, что, например, Вика может стать такой домашней и уютной, а Аня – удариться в бизнес?

3 сезон «Мамочек» – с 6 февраля по будням в 20:00 на СТС!

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