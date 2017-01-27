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«Алюминиевые» костюмы для защиты металлургов

11:1027 января 2017Просмотров: 145

В Заполярном филиале «Норникеля» испытывают спецкостюмы для плавильщиков из алюминизированного материала. Задача таких костюмов – надежно защитить металлургов, работающих в условиях высоких температур.

«Норникель» рассматривает возможность приобретения спецодежды нового типа, чтобы предотвратить травматизм от высокотемпературного расплава для работников «горячих цехов». К этой категории относятся около 600 человек, трудящихся на металлургических предприятиях Заполярного филиала.

Сейчас компания тестирует образцы специальной защиты из материала Kevlar с алюминизированным покрытием.

Один из изготовителей специальной одежды этого типа - «HONEYWELL SAFETY PRODUCTS» (Франция) - предоставил компании для испытаний несколько комплектов костюмов (куртка и брюки). По заверениям производителя, образцы спецодежды могут защитить персонал от повышенных температур, инфракрасного излучения, искр и брызг расплавленного металла и механических воздействий.

Испытания проходят в условиях реального производства в плавильных цехах Надеждинского металлургического и Медного заводов. Специальная комиссия по проведению испытаний оценивает плюсы и минусы новинки. Заключение планируется сформировать к маю этого года.

В случае положительного решения новое защитное снаряжение будет рекомендовано к закупке и снабжению персонала Заполярного филиала. Стоимость комплекта оценивается в 40 000 руб.

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