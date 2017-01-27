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Децибеллы любви. Мурманская дебоширка криком напугала 39-летнего мужчину, и он обратился в полицию

09:3027 января 2017Просмотров: 970

Скандал произошел в квартире на улице Подстаницкого. Ранее судимая гражданка решила выяснить отношения со своим сожителем. Разговор шел на повышенных тонах такой силы, что свидетелями его помимо своей воли стали соседи. Женский крик явно заглушал мужские оправдания.


В конце концов мужчина выскочил из дома и рысцой побежал в отдел полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску. 39-летний мурманчанин  сообщил полицейским, что совместно проживающая с ним в квартире на улице Подстаницкого женщина угрожала лишить его жизни.

Угрозы были высказаны ей на кухне квартиры, в ходе конфликта, возникшего на бытовой почве. В сложившейся ситуации угрозу
убийством мужчина воспринял, как реально осуществимую.

Полицейские в ходе оперативных мероприятий опросили  соседей потерпевшего по дому. Они подтвердили, что в указанное время в квартире были слышны крики с угрозами.

В результате сотрудники полиции установили  и изобличили в содеянном гражданку 1980 года рождения. Подозреваемая не работает, ранее судима за кражу.

Дебоширку  доставили  в отдел полиции. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ «Угроза
убийством». Стоит отметить, что максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок до 2 лет.

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