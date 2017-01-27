Когда очистят Кольский залив от заброшенных кораблей?

С берега Кольского залива уберут брошенные корабли. Но сделать это будет не просто - у многих есть хозяин и поднять со дна металлом без особого статуса - нельзя. Сегодня в областном правительстве говорили о способах решения этой проблемы. Продолжат Татьяна Юлусова и Константин Кабанец.

Подготовка к большой уборке Кольского залива началась ещё в 2013 году. Прошлым летом на дно акватории спустились водолазы. На глубине 20 метров с помощью камер они оценивали фронт работ. Вдоль берега и под водой больше ста затонувших объектов -в основном это брошенные рыбацкие суда.

А точнее - 102 корабля: 52 под водой, и полсотни по берегам залива. Сколько стоит прибраться во фьорде Баренцева моря - сказать сложно. Всё зависит от вида работ. Плотно ли судно лежит на дне, на какой глубине и главное - нет ли внутри опасных объектов.

Владимир Хандобин, руководитель проектного офиса ликвидации ядерного наследия Арктики предприятия «РосРао»: «Наиболее опасный объект находится в среднем колене Кольского залива. Это китобойное судно «Териберка», которое утонуло в 90-ых годах. Почему экологически опасно? Потому что на борту, пока по непроверенным данным находится 50 тонн топлива. Лежит оно давно и является наиболее экологически опасным».

Затопленные суда опасны для флоры и фауны залива. Чистить начнут с Губы Ретинской. По закону, владелец хлама должен сам поднять его со дна. Но, поди, найди его, когда это стоит от 10 до 100 миллионов рублей. Бесхозные лодки будут поднимать за федеральные деньги. Но для этого им нужно присвоить бесхозный статус.

Эльвира Макарова, министр природных ресурсов и экологии Мурманской области: «Процесс очень сложный юридически, очень сложный. Неужели внимательно подходить к определению собственника объекта. Потому что может получится так, что судно будет поднято, а потом вдруг обнаружится собственник. Такое тоже иногда бывает. Сегодня это никому не нужно было, а потом резко стало нужно. Поэтому, чтобы начать работу, эту процедуру нужно пройти».

Затем суда пустят на иголки, но с перспективой продажи на лом. Полученные деньги перечислят в минприроды России. На таких условиях удалось получить финансы от федералов. А вот будущее более крупных утонувших объектов - атомных подводных лодок К-159 и К-27, которые лежат в Баренцевом море у входа в Кольский залив и у берега Новой земли - пока без перспективы.

Владимир Хандобин, руководитель проектного офиса ликвидации ядерного наследия Арктики предприятия «РосРао»: «Объект такой достаточно опасный, но ведётся постоянный мониторинг. И К-159 и К 27, пока каких-то изменений, угрозы радиологической не существует. Но поднимать надо».

Чтобы поднять К-27, несколько лет назад было подсчитано, нужны миллиарды. Атомная подводная лодка с двумя реакторами на борту пока так и будет покрываться илом на входе в залив. А первые операции по подъёму рыбацких лодок в Губе Ретинской запланированы уже на июнь этого года.