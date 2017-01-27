Крутой уикенд!

В минувшие выходные СТС снова лидировал среди всех телеканалов по Москве и России.



В субботу, 21 января, среднесуточная доля телеканала в целевой аудитории Все 10-45 составила 10,9% по столице и 10,8% – по стране. Наилучший результат по России в этот день показали фантастический боевик «Живая сталь» (слот 21:00-23:00, доля 17,0%) и комедии «Горько!» (слот 01:30-03:30, доля 13,2%) и «Горько 2» (слот 03:30-05:00, доля 18,0%).



В воскресенье, 22 января, доля в аналогичной аудитории составила 11,7% и 10,7% по Москве и России соответственно.

Лучшие показатели продемонстрировали анимационный фильм «Монстры на каникулах» (слот 11:45-13:30, доля 12,2%), триллер «Я – четвертый» (слот 19:00-21:00, доля 15,5%) и приключенческий боевик «Ван Хельсинг» (слот 21:00-23:00, доля 11,8%).



