16+
N
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Крутой уикенд!

16:4527 января 2017Просмотров: 70

В минувшие выходные СТС снова лидировал среди всех телеканалов по Москве и России.

В субботу, 21 января, среднесуточная доля телеканала в целевой аудитории Все 10-45 составила 10,9% по столице и 10,8% – по стране. Наилучший результат по России в этот день показали фантастический боевик «Живая сталь» (слот 21:00-23:00, доля 17,0%) и комедии «Горько!» (слот 01:30-03:30, доля 13,2%) и «Горько 2» (слот 03:30-05:00, доля 18,0%).

В воскресенье, 22 января, доля в аналогичной аудитории составила 11,7% и 10,7% по Москве и России соответственно.

Лучшие показатели продемонстрировали анимационный фильм «Монстры на каникулах» (слот 11:45-13:30, доля 12,2%), триллер «Я – четвертый» (слот 19:00-21:00, доля 15,5%) и приключенческий боевик «Ван Хельсинг» (слот 21:00-23:00, доля 11,8%).

Читайте также
Подробности вчерашнего ДТП под Североморском: тракторист смял «десятку» и скрылсяВ субботу по Мурманску проедет экомобильНа праздник «Здравствуй, солнце!» центр Мурманска перекроютМарина Ковтун попросила мэров активнее внедрять ГТО
Полное видео программы «Дневные новости»Марина Ковтун – о проекте очистки Кольского залива от затонувших судов: «Впервые в истории такая масштабная работа начала проводиться комплексно»Телефон жителя Мурманска подцепил вирус. 2500 рублей списалось за один чихВ Кировске сегодня будут взрывами сгонять лавиныВыяснились новые подробности о «кировских беглецах»Вентиляционные мошенники всё еще выдают себя за мурманскую муниципальную контору
Комментарии
Январь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  