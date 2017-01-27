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Лариса Петровна Батракова: что значит быть патриотом?

11:2527 января 2017Просмотров: 181

Для героини программы «Здравствуйте, Юрий Аркадьевич!»  нет ничего невозможного. Лариса Петровна Батракова работает педагогом дополнительного образования 32 года.

Уже несколько десятков лет вместе с единомышленниками кропотливо и бережно сохраняет воспоминания о Великой Отечественной войне – войне, которая затронула её семью, мужа и миллионы сограждан.

Своё видение патриота она сформулировала давно – ещё в непростые 90-е годы, когда рушились устои, взгляды. Она не роптала на судьбу, а просто брала, делала и вовлекала в свою деятельность окружающих.

Смотрите программу «Здравствуйте, Юрий Аркадьевич!» 20 января в 16:00 на канале СТС - ТВ-21!
 

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