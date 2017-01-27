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Лицо из лосося, брови из угря. Житель Североморска опубликовал съедобный портрет свежевыбранного американского президента

09:0027 января 2017Просмотров: 379

В сети набирает лайки портет Дональда Трампа, созданный из свежей красной и белой рыбы. Житель Североморска под ником Алексей Викторович опубликовал фото съедобного шедевра. К обсуждению картины подключились бывшие и нынешние мурманские журналисты.

"А ведь круто," - реагируют коллеги. 

В ответ на вопрос, откуда такой шедевр, пользователь сообщил, что это "други рыбники" подкинули из Москвы.  

Точку в дискуссии поставил пользователь, который посмотрел на портет весьма утилитарно : "С пивком норм)))".

Кстати, из  красной рыбы логичнее было бы сделать портрет  конкурента Трампа по предвыборной гонке Хиллари Клинтон.

На летних каникулах, перед поступлением на юридический факультет Йельского университета, кандидат в президенты США проводила время на заводе по переработке лосося: ее работа заключалась в том, чтобы удалить кишки и упаковать рыбу. Впрочем, Хиллари быстро уволили из-за того, что тушки были упакованы недостаточно хорошо, а работала она слишком медленно — сама же она шутит, что это было хорошей тренировкой перед Вашингтоном.

Если художник будет искать параллели для поиска воплощения образа Трампа в прошлом американского президента, то для работы над портретом ему больше всего подойдет бутылочное стекло. 

Миллиардер и президент Америки  рос в богатой семье, но его отец считал, что сыну полезно самостоятельно выяснить, как зарабатываются деньги. Поэтому в раннем детстве отец брал Дональда с собой на строительные площадки компании — там он собирал пустые бутылки из-под содовой, а потом сдавал их, чтобы получить первые центы. Сам Трамп рассказывал также и о том, что бутылки ему нравилось собирать куда больше, чем плату с арендаторов недвижимости: там и пристрелить могли. Впрочем, надолго педагогического порыва отца будущего  президента США не хватило: уже после университета он взял сына работать в собственную компанию.

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