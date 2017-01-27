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Марина Ковтун попросила мэров активнее внедрять ГТО

14:5527 января 2017Просмотров: 192

Председатель Комитета по физкультуре и спорту Светлана Наумова рассказала о создании центров тестирования ГТО в муниципальных образованиях Мурманской области.

Сейчас в регионе создано 16 муниципальных центров тестирования ГТО. По плану, эта работа должна завершится в первом квартале 2017 года. Губернатор Марина Ковтун призвала глав муниципальных образований активнее включаться в работу по созданию площадок и центров тестирования для сдачи норм ГТО.

Также сегодня на заседании регионального правительства Светлана Наумова рассказала , что муниципальные спортивные школы региона будут переделаны в организации спортивной подготовки. Кстати, подведомственные комитету Светланы Наумовой учреждения уже преобразованы в спортивные школы олимпийского резерва.

По словам Наумовой, в течение 2017 года в Мурманской области будет преобразовано в организации нового типа еще 19 специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва. Общая численность занимающихся по программам спортивной подготовки составит около 6 тысяч человек.

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