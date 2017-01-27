На праздник «Здравствуй, солнце!» центр Мурманска перекроют

ОБ ДПС предупреждает о перекрытии движения на время проведения театрализованного народного гулянья «Здравствуй, солнце!»



29 января будет запрещено движение и парковка транспортных средств, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца:

- по ул. Ленинградская, от ул. Воровского до ул. Профсоюзов с 00 часов 00 минут до 19 часов 00 минут.

- по ул. Воровского, от пр. Ленина до ул. Коминтерна с 00 часов 00 минут до 19 часов 00 минут.



На указанных участках будут выставлены временные дорожные знаки и посты регулирования дорожного движения.



Во избежание недоразумений, жителей областного центра и гостей северной столицы просят убрать свой автотранспорт с освобождаемых для проведения мероприятий мест и планировать маршруты посещения праздничных мероприятий с учетом вышеуказанных ограничений движения.







