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На праздник «Здравствуй, солнце!» центр Мурманска перекроют

15:3127 января 2017Просмотров: 145

ОБ ДПС предупреждает о перекрытии движения на время проведения театрализованного народного гулянья «Здравствуй, солнце!»
 
29 января  будет запрещено движение и парковка транспортных средств, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца:

- по ул. Ленинградская, от ул. Воровского до ул. Профсоюзов с 00 часов 00 минут до 19 часов 00 минут.

- по ул. Воровского, от пр. Ленина до ул. Коминтерна с 00 часов 00 минут до 19 часов 00 минут.

На указанных участках будут выставлены временные дорожные знаки и посты регулирования дорожного движения.
    
Во избежание недоразумений, жителей областного центра и гостей северной столицы просят убрать свой автотранспорт с освобождаемых для проведения мероприятий мест и планировать маршруты посещения праздничных мероприятий с учетом вышеуказанных ограничений движения.    
    


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