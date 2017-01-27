Неделя удивительных знакомств и уникальных открытий «Арктик ПРО»

В Казани завершился третий этап научно-технического марафона Арктик.PRO, организованного компанией «Норникель» для школьников Заполярья. Заключительным этапом марафона традиционно стала зимняя научно-техническая школа.

В кузницу инженерных и технических кадров отправились 20 самых ярких, успешных и перспективных участников первых двух этапов Арктик.PRO. Это ребята из Мончегорска и Печенгского района, Норильска и Таймырского района Красноярского края.

Алексей Геккин, сопровождающий: «Дети были заняты с утра до вечера. Организаторам удалось совместить и практику и теорию в такой степени, что не было скучно. Они были заняты. Мы приехали в шесть вечера, ужин, они передохнули и поехали уже на мероприятия. И даже в Москве, когда была пересадка между самолётами, была экскурсия «Москва глазами инженера».

Школьники знакомились друг с другом, общались, рассказывали о любимых фотографиях, играли в японские шахматы и работали над командным духом. Участники марафона побывали на экскурсии в IT-парке, погрузились в мир «современной алхимии». Юные химики собрали современную установку электролиза и получили из солей металлы: олово, медь, никель, кобальт.

Маргарита Дворкина, Екатерина Целоусова, участницы марафона «Арктик ПРО»: «Мы собирали установку. Там было четыре стаканчика, мы соединяли их проводками, наливали жидкость, ставили туда железный брелок и на нём потом металл собирался. Да, окисляли металл с помощью жидкости».

Научно-технический марафон Арктик.PRO проводился в третий раз. Он организован «Норникелем» по программе «Мир новых возможностей» и чтобы попасть в увлекательный мир науки, ребятам в возрасте от 12 до 15 лет пришлось участвовать в «Онлайн-викторине» и «Заполярном технодроме», разрабатывать и защищать свои, порой фантастические идеи.

Кристина Коняхина, участница марафона «Арктик ПРО»: «Я придумала сканер, который бы помогал людям находить вещи. Я просто часто что-то забываю, не могу найти, когда тороплюсь и вот это людям облегчит жизнь».

Максим Киселёв, участник марафона «Арктик ПРО»: «Во втором этапе я придумал свой проект - это был супермегаробот, который помогал человечеству, предупредил об опасности, помогал».

Алексей Шкилёв, участник марафона «Арктик ПРО»: «Я придумал идею умной зубной щётки. Это такая капа со множеством мелких щетинок. Нужно надеть её и сжать зубы. Она включится и чистит определённое количество времени, при этом, руки совершенно свободны».

Конечно, это даже не прототипы, а просто идеи. Но ведь именно с них и начинаются все уникальные и полезные разработки.

Юлия Зорина, главный менеджер управления благотворительных программ «Норникеля»: «Ребята имели возможность посмотреть, что для них интереснее. Мне кажется, в будущем это им пригодится с точки зрения выбора профессии. Помимо всего прочего мы развивали их лидерские качества, коммуникативные качества. Ребята общались, проявляли себя как лидеры, планировали своё будущее, ставили цели. Очень надеемся, что после возвращения в родные города они продолжат своё развитие, будут рассказывать своим одноклассникам о том, как это интересно - заниматься наукой, как интересно развиваться, причём многое можно делать самостоятельно».

Неделя удивительных и уникальных знакомств и открытий позади. Финальный этап марафона «Арктик ПРО», организованного «Норникелем», помог ребятам из разных уголков России не только узнать много нового, но и сплотиться. Мальчишкам и девчонкам, которые еще неделю назад не были даже знакомы, было очень сложно прощаться друг с другом.

Кристина Коняхина, Алексей Шкилёв, участники марафона «Арктик ПРО»: «Нас в первый же день всех познакомили и вот это нам помогло сплотиться. Очень грустно было расставаться с ребятами. Мне кажется, важно было то, что они сделали все эти опыты на практике. Теорию учить скучно, а на практике можно самому делать, потом себе взять, это конечно интересно».

Умение принимать нестандартные решения, свежее отношение к науке и вера в свои силы - вот три составляющие, которые помогут будущим выпускникам через несколько лет выбрать себе профессию. Ну и, конечно, новые друзья - ребята мечтают когда-нибудь организовать встречу выпускников научного марафона «Арктик ПРО».