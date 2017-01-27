Подробности вчерашнего ДТП под Североморском: тракторист смял «десятку» и скрылся

Вчера в районе 16.00 на 14 км автоподъезда к Североморску неустановленный пока водитель грейдера выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Ваз 2110», за рулем которого был 48–летний водитель. Водитель грейдера с места ДТП скрылся. Водителя автомобиля «Ваз-2110» госпитализировали в медицинское учреждение.

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получил травмы. Два раза в ДТП пострадали дети.

26 января в Алакуртти примерно в 12 часов 30 минут в около дома № 14 на улице Данилова женщина-водитель, управляя автомобилем «Чери Вуну» допустила наезд на несовершеннолетнего пешехода, мальчика 2001 года рождения, который внезапно начал переходить проезжую часть дороги, не убедившись в безопасности. В результате происшествия ребенок обслужен амбулаторно.

В Апатитах в среду около 13 часов 06 около дома № 2 на улице Московская неизвестный водитель, управляя неустановленным транспортным средством сбил мальчика 2008 года рождения, переходящий проезжую часть в неустановленном месте, после чего скрылся с места ДТП. В результате происшествия ребенок обслужен амбулаторно.