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Полное видео программы «Новости»

19:3027 января 2017Просмотров: 274

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 27 января 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Кондуктора, которая в метель высадила школьницу из автобуса, уволили с работы. Женщина утверждает, что не хотела выгонять ребенка на улицу.

Захотелось романтики, ушли из дома. Кировские беглецы нашлись в Апатитах.

Без носа и передних лап она всё равно борется за жизнь. История собаки по кличке Вуйчи.

Чистый берег и дно - скоро начнётся уборка Кольского залива. С какими трудностями столкнулись экологи?

Как удержать огонь на ладошке или быстро устроить пенную вечеринку? В Казани «Норникель» устроил для ребят незабываемую научно-техническую школу.

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