Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 27 января 2017 года.
Сегодня в выпуске:
Кондуктора, которая в метель высадила школьницу из автобуса, уволили с работы. Женщина утверждает, что не хотела выгонять ребенка на улицу.
Захотелось романтики, ушли из дома. Кировские беглецы нашлись в Апатитах.
Без носа и передних лап она всё равно борется за жизнь. История собаки по кличке Вуйчи.
Чистый берег и дно - скоро начнётся уборка Кольского залива. С какими трудностями столкнулись экологи?
Как удержать огонь на ладошке или быстро устроить пенную вечеринку? В Казани «Норникель» устроил для ребят незабываемую научно-техническую школу.